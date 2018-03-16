Порошенко назвав хімічну атаку РФ в Британії посяганням на суверенітет країни

Президент України Петро Порошенко заявив, що хімічна атака Росії на території Великої Британії є посяганням на суверенітет країни. Про це глава держави написав у Twitter.

"Хімічна атака" Кремля у Великій Британії - не що інше, як посягання на суверенітет Великої Британії. І наше послання Росії таке ж, як і слова британського міністра оборони Гевіна Вільямсона "заткнутися і забратися", - заявив Порошенко.

«Хімічна атака» Кремля у Великій Британії – не що інше, як посягання на суверенітет Великої Британії. І наше послання Росії таке ж, як і слова британського міністра оборони Гейвіна Вільямсона: «Заткнутися та забратися геть». pic.twitter.com/KEsDjVfIoJ — Петро Порошенко (@poroshenko) March 16, 2018

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон заявив, що шокуюча та безглузда атака на російського екс-розвідника Скрипаля і його дочку, ілюструвала зростаючу небезпеку, з якою зіткнулася Велика Британія через використання хімічної зброї.

Зокрема, говорячи про вжиті заходи після отруєння колишнього російського розвідника, а конкретно про висилку 23 російських дипломатів, Вільямсон порадив Росії не планувати відповіді на ці заходи. "Чесно кажучи, Росія мусить відійти і заткнутися", - відповів він на питання журналістів.