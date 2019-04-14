Порошенко назвав єдину функцію Медведчука

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко повідомив, що єдина функція Медведчука - звільнення українських полонених з РФ

Президент України Петро Порошенко розповів, що єдиним завданням Віктора Медведчука є звільнення українських заручників з Російської Федерації. Про це він заявив на дебатах на НСК "Олімпійський", передає кореспондент РБК-Україна.

"Віктор Медведчук де-факто є представником Путіна, а не України. Він не представляє президента України і не буде представляти. Єдиною функцією пана Медведчука було звільнення наших військовополонених і заручників", - заявив Порошенко.

"І навіть якщо він зробив тільки те, що ми звільнили наших 74 заручника у грудні 2017 року, я би з ним зустрічався", - додав Порошенко.

Також він заявив, що після того, як був зупинений цей процес, були й припинені зустрічі.

"Було питання, чого він літає туди... У нас не президент визначає графік польотів літаків. Наскільки я знаю, уряд прийняв відповідне рішення і ці польоти скасовані. Тому прохання: не шукайте чорну кошку в темній кімнаті, бо її там немає", - повідомив Порошенко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Порошенко звільнив заступника голови зовнішньої розвідки Сергія Семочка. За словами Порошенка, він звільнив Семочка ще в п'ятницю, 12 квітня.