ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко назвав єдину функцію Медведчука

Новини » Вибори 2019    14.04.2019 - 15:24
Порошенко назвав єдину функцію Медведчука
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко повідомив, що єдина функція Медведчука - звільнення українських полонених з РФ

Президент України Петро Порошенко розповів, що єдиним завданням Віктора Медведчука є звільнення українських заручників з Російської Федерації. Про це він заявив на дебатах на НСК "Олімпійський", передає кореспондент РБК-Україна.

"Віктор Медведчук де-факто є представником Путіна, а не України. Він не представляє президента України і не буде представляти. Єдиною функцією пана Медведчука було звільнення наших військовополонених і заручників", - заявив Порошенко.

"І навіть якщо він зробив тільки те, що ми звільнили наших 74 заручника у грудні 2017 року, я би з ним зустрічався", - додав Порошенко.

Також він заявив, що після того, як був зупинений цей процес, були й припинені зустрічі.

"Було питання, чого він літає туди... У нас не президент визначає графік польотів літаків. Наскільки я знаю, уряд прийняв відповідне рішення і ці польоти скасовані. Тому прохання: не шукайте чорну кошку в темній кімнаті, бо її там немає", - повідомив Порошенко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Порошенко звільнив заступника голови зовнішньої розвідки Сергія Семочка. За словами Порошенка, він звільнив Семочка ще в п'ятницю, 12 квітня.

Порошенко назвав свої дії у разі перемоги Зеленського Порошенко роз'яснив позицію по дебатам 19 квітня
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський Віктор МедведчукПорошенко Петродебаты
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся