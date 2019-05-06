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Порошенко назвал число погибших на Донбассе силовиков

Новости » Происшествия    06.05.2019 - 15:58
Порошенко назвал число погибших на Донбассе силовиков
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент подчеркнул, что воины ВСУ героически удерживают рубежи

Действующий президент Петр Порошенко сообщил, что с начала агрессии Российской Федерации на Донбассе погибли 2973 военнослужащих со всех силовых ведомств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

Порошенко подчеркнул, что воины Вооруженных сил Украины выполняют боевые задачи, удерживая рубежи.

Порошенко назвал число погибших на Донбассе силовиков

"Воины ВСУ героически выполняют боевые задачи, удерживая рубежи. К большому сожалению почти ежедневно мы платим за это непомерно высокую цену - жизнью и здоровьем украинских героев. Всего за время агрессии РФ на Донбассе мы потеряли 2973 героя со всех силовых ведомств", - отметил он.

Напомним, в марте Порошенко заявлял, что за время агрессии Российской Федерации на Донбассе погибли 2955 украинских военнослужащих. Он подчеркивал, что каждый день на линии фронта происходят обстрелы и провокации.

Как писало РБК-Украина, в начале апреля Порошенко подписал указ о стипендиям детям погибших на Донбассе журналистов - "О назначении стипендий президента Украины детям журналистов, которые погибли в связи с выполнением профессиональных обязанностей".

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