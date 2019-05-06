Порошенко назвал число погибших на Донбассе силовиков

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент подчеркнул, что воины ВСУ героически удерживают рубежи

Действующий президент Петр Порошенко сообщил, что с начала агрессии Российской Федерации на Донбассе погибли 2973 военнослужащих со всех силовых ведомств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

Порошенко подчеркнул, что воины Вооруженных сил Украины выполняют боевые задачи, удерживая рубежи.

"Воины ВСУ героически выполняют боевые задачи, удерживая рубежи. К большому сожалению почти ежедневно мы платим за это непомерно высокую цену - жизнью и здоровьем украинских героев. Всего за время агрессии РФ на Донбассе мы потеряли 2973 героя со всех силовых ведомств", - отметил он.

Напомним, в марте Порошенко заявлял, что за время агрессии Российской Федерации на Донбассе погибли 2955 украинских военнослужащих. Он подчеркивал, что каждый день на линии фронта происходят обстрелы и провокации.

Как писало РБК-Украина, в начале апреля Порошенко подписал указ о стипендиям детям погибших на Донбассе журналистов - "О назначении стипендий президента Украины детям журналистов, которые погибли в связи с выполнением профессиональных обязанностей".