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Порошенко назвав число загиблих на Донбасі силовиків

Новини » Надзвичайні події    06.05.2019 - 15:58
Порошенко назвав число загиблих на Донбасі силовиків
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент підкреслив, що воїни ЗСУ героїчно утримують рубежі

Чинний президент Петро Порошенко повідомив, що з початку агресії Російської Федерації на Донбасі загинули 2973 військовослужбовців з усіх силових відомств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.

Порошенко підкреслив, що воїни Збройних сил України виконують бойові завдання, утримуючи рубежі.

Порошенко назвав число загиблих на Донбасі силовиків

"Воїни ЗСУ героїчно виконують бойові завдання, утримуючи рубежі. На превеликий жаль майже щоденно ми платимо за це непомірно високу ціну - життям та здоров’ям українських героїв. Всього за час агресії РФ на Донбасі ми втратили 2973 героя з усіх силових відомств", - зазначив він.

Нагадаємо, в березні Порошенко заявляв, що за час агресії Російської Федерації на Донбасі загинули 2955 українських військовослужбовців. Він підкреслював, що кожен день на лінії фронту відбуваються обстріли і провокації.

Як писало РБК-Україна, на початку квітня Порошенко підписав указ про стипендії дітям загиблих на Донбасі журналістів - "Про призначення стипендій президента України дітям журналістів, які загинули у зв'язку з виконанням професійних обов'язків".

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