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Порошенко назвал число погибших на Донбассе бойцов в результате агрессии РФ

Новости » Общество    26.03.2019 - 03:00
Порошенко назвал число погибших на Донбассе бойцов в результате агрессии РФ
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Почти три тысячи украинских военных погибли за 5 лет на Донбассе

На востоке Украины в результате аграсии Российской Федерации погибли почти три тысячи украинских военнослужащих. Как информирует РБК-Украина, об этом президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

Так, по словам главы государства, это количество жертв на Донбассе в течение около 5 лет российской агрессии.

"Цена, которая заплачена за то, чтобы мы имели возможность строить государство, слишком высокая - 2959 воинов отдали свою жизнь", - подчеркнул он.

Напомним, ранее представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Евгений Марчук сообщал, что от 8 марта 2019, с начала перемирия на Донбассе, погибли пять украинских военнослужащих. При этом ранения получили 15 украинских военных.

Как писало РБК-Украина, официальные данные ООН свидетельствуют, что с апреля 2014 до конца 2018 на Донбассе погибли от 12,8 тыс. до 13 тыс. Человек. Из них 4 тыс. - украинские военные, 5,5 тыс. - представители вооруженных формирований, а также 298 пассажиров сбитого рейса MH17 (большинство из погибших - граждане Нидерландов).

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