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Порошенко назвав кількість загиблих на Донбасі бійців внаслідок агресії РФ

Новини » Суспільство    26.03.2019 - 03:00
Порошенко назвав кількість загиблих на Донбасі бійців внаслідок агресії РФ
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Майже три тисячі українських військових загинули за 5 років на Донбасі

На сході України внаслідок агресії Російської Федерації загинули майже три тисячі українських військовослужбовців. Як інформує РБК-Україна, про це президент України Петро Порошенко в ефірі телеканалу "Прямий".

Так, за словами глави держави, це кількість жертв на Донбасі протягом близько 5 років російської агресії.

"Ціна, яка заплачена за те, щоб ми мали можливість будувати державу, занадто висока - 2959 воїнів віддали своє життя", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук повідомляв, що від 8 березня 2019, з початку перемир’я на Донбасі, загинули п’ять українських військовослужбовців. При цьому поранення отримали 15 українських військових.

Як писало РБК-Україна, офіційні дані ООН свідчать, що з квітня 2014 до кінця 2018 року на Донбасі загинули від 12,8 тис. до 13 тис. людей. З них 4 тис. - українські військові, 5,5 тис. - представники збройних формувань, а також 298 пасажирів збитого рейсу MH17 (більшість із загиблих - громадяни Нідерландів).

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