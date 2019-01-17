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Порошенко утвердил эмблему и флаг Сил спецопераций

Новости » Политика    17.01.2019 - 16:59
Порошенко утвердил эмблему и флаг Сил спецопераций
Иллюстративное фото (twitter.com/poroshenko)

Согласно указу, эмблема ССО должна использоваться на флаге Сил спецопераций

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об учреждении эмблемы и флага Сил специальных операций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Порошенко в Twitter.

"На днях подписал указ об учреждении эмблемы и флага Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и штандарта командующего. Отныне вашим девизом станут слова киевского князя Святослава Храброго: "Иду на вы!", которые еще более тысячи лет назад наводили ужас на врагов", - написал Порошенко.

Порошенко утвердил эмблему и флаг Сил спецопераций

Как сообщает пресс-служба главы государства, согласно указу президента, эмблема Сил спецопераций устанавливается в служебном кабинете командующего, а также используется на флаге Сил спецопераций и на штандарте командующего. Отмечается, что изображение эмблемы может использоваться на знаках различия форменной одежды военных, ведомственных поощрительных отличий, нагрудных знаках, в символике воинских частей, транспортных и специальных средствах, зданиях и сооружениях Сил спецопераций.

Также сообщается, что флаг Сил спецопераций может устанавливаться в кабинетах командиров воинских частей Сил спецопераций, на домах и сооружениях ССО, а также может использоваться во время проведения официальных мероприятий и торжественных церемоний. Кроме того, изображение флага ССО может использоваться на знаках различия форменной одежды военных, ведомственных поощрительных отличий, нагрудных знаках, в символике воинских частей ССО.

Напомним, ранее сообщалось, что в марте 2018 года Порошенко утвердил тайное положение о Силах специальных операций.

Как писало РБК-Украина, летом 2016 года Порошенко подписал закон о Силах специальных операций Вооруженных сил Украины. Соответствующий закон определяет правовой статус и применение ССО самостоятельно или во взаимодействии с другими видами Вооруженных сил для обороны Украины.

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