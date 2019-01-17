Порошенко назвав число загиблих на Донбасі військових зі складу Сил спецоперацій

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

З початку агресії РФ на Донбасі загинули 70 військових зі складу Сил спецоперацій

За час бойових дій на Донбасі загинули 70 військовослужбовців зі складу Сил спецоперацій. Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході візиту у Житомирську область, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби глави держави.

Порошенко зазначив, що за подвиги в боях з російським агресором 294 воїни нагороджені державними нагородами, а четверо - отримали високе звання Герой України.

"Проте війна - це не лише перемоги. На жаль, 70 бойових побратимів поклали своє життя за Україну. Вічна їм пам’ять і слава", - сказав Порошенко, додавши, що з початку війни на Донбасі воїнами-спецпризначенцями було виконано близько трьох тисяч бойових завдань.

Крім того, Порошенко подякував партнерам України з країн-членів НАТО за суттєву допомогу у розвитку спроможностей Сил спеціальних операцій.

"Завдяки залученню професійних інструкторів із США, Польщі, Литви, Естонії, Латвії кваліфіковану підготовку пройшли українські інструктори, які зараз вже самі беруть активну участь у відборі, комплектуванні та підготовці підрозділів", - зазначив Порошенко.

Порошенко також додав, що підрозділи і спецпризначенці отримують нові і модернізовані зразки озброєння, військової техніки, сучасні засоби зв’язку і елементи екіпірування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко затвердив емблему і прапор Сил спецоперацій.

Як писало РБК-Україна, внаслідок бойових дій на Донбасі вчора, 16 січня 2019 року, постраждали 10 українських військових.