Порошенко назвал число погибших десантников на Донбассе с начала агрессии РФ

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

На Донбассе погибли почти полтысячи десантников

На Донбассе с начала агрессии со стороны России во время выполнения боевых заданий погибли почти полтысячи десантников. Об этом в день Десантно-штурмовых войск заявил президент Украины Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

В целом, по его словам, вследствие боевых действий на востоке Украины погибли 487 военных, которые служили в этом роде войск.

"К сожалению, война - это не только победы. 487 "крылатых пехотинцев" не вернулись с боевых задач, погибнув в боях с российским агрессором. Вечная им память и слава", - отметил президент.

Порошенко добавил, что за мужество и героизм, проявленные в боях, более 7 тыс. десантников отмечены государственными наградами и знаком президента.

"12 военнослужащих отмечены Звездой Героя Украины", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, в Украине сегодня, 21 ноября 2018, впервые отмечают день Десантно штурмовых войск. 5 апреля 2018 года Высокомобильные десантные войска Украины были переименованы в Десантно-штурмовые. Соответствующее решение приняла Верховная рада, приняв соответствующий законопроект № 7330, поданный президентом Петром Порошенко.