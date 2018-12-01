Объединительный собор может состояться в первой половине декабря, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Президент Украины надеется, что украинские иерархи православных церквей хорошо осознают ответственность, которая лежит на них

Точная дата Всеукраинского обїединительного православного архиерейского собора еще не известна, однако президент Петр Порошенко убежден, что он состоится в первой половине-середине декабря. Об этом он сообщил в ходе визита в Хмельницкую область, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Порошенко рассказал про свои многочасовые переговоры со вселенским патриархом Варфоломеем и поблагодарил его за то, что это стало возможным.

Он отметил, что точную дату собора объявит вселенский патриарх, однако президент убежден, что он состоится в скором времени.

"Могу сказать, что он будет в середине декабря, а может и в первой половине декабря. Участники Собора выберут предстоятеля независимой автокефальной поместной православной, и главное - украинской церкви", - сказал Порошенко.

Он выразил надежду, что украинские иерархи православных церквей "хорошо осознают ответственность, которая лежит на них" накануне Объединительного собора.

Напомним, ранее председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что Священный синод Вселенского патриархата принял решение, которым утвержден томос и устав для поместной украинской православной церкви, а также рабочую дату проведения Всеукраинского объединительного православного архиерейского собора.