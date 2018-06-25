Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Порошенко назначил Трегубенко замглавы Службы внешней разведки Украины

НовостиПолитика    25.06.2018 - 13:00
Фото: Сергей Трегубенко (facebook.com/sergiy.trygubenko)
Фото: Сергей Трегубенко (facebook.com/sergiy.trygubenko)

Соответствующий указ президент подписал сегодня

Президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Трегубенко заместителем председателя Службы внешней разведки Украины. Об этом говорится в указе президента №184/2018 от 25 июня.

"Назначить Трегубенко Сергея Семеновича заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.

Напомним, 19 июня Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Павла Жебривского. Ранее Жебривский возглавлял Донецкую областную государственную администрацию (ОГА).

Служба внешней разведки отменила конкурс на закупку квартир для военных в Киеве Разведка назвала потери боевиков на Донбассе за последние сутки
Теги публикации: служба, разведка, указ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь