Порошенко назначил Трегубенко замглавы Службы внешней разведки Украины

Соответствующий указ президент подписал сегодня
Президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Трегубенко заместителем председателя Службы внешней разведки Украины. Об этом говорится в указе президента №184/2018 от 25 июня.
"Назначить Трегубенко Сергея Семеновича заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.
Напомним, 19 июня Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Павла Жебривского. Ранее Жебривский возглавлял Донецкую областную государственную администрацию (ОГА).