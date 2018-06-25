Порошенко призначив Трегубенка заступником голови Служби зовнішньої розвідки України

Відповідний указ президент підписав сьогодні
Президент України Петро Порошенко призначив Сергія Трегубенка заступником голови Служби зовнішньої розвідки України. Про це йдеться в указі президента №184/2018 від 25 червня.
"Призначити Трегубенка Сергія Семеновича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі.
Нагадаємо, 19 червня Порошенко призначив аудитором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Павла Жебрівського. Раніше Жебрівський очолював Донецьку обласну державну адміністрацію (ОДА).