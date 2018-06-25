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Порошенко призначив Трегубенка заступником голови Служби зовнішньої розвідки України

НовиниПолітика    25.06.2018 - 13:00
Фото: Сергій Трегубенко (facebook.com/sergiy.trygubenko)
Фото: Сергій Трегубенко (facebook.com/sergiy.trygubenko)

Відповідний указ президент підписав сьогодні

Президент України Петро Порошенко призначив Сергія Трегубенка заступником голови Служби зовнішньої розвідки України. Про це йдеться в указі президента №184/2018 від 25 червня.

"Призначити Трегубенка Сергія Семеновича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі.

Нагадаємо, 19 червня Порошенко призначив аудитором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Павла Жебрівського. Раніше Жебрівський очолював Донецьку обласну державну адміністрацію (ОДА).

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Теги публікації: служба, розвідка, наказ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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