Порошенко назначил посла в Болгарии
Москаленко назначен послом в Болгарии
Президент Украины Петр Порошенко 13 июля назначил Виталия Москаленко послом в Болгарии. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.
"Назначить Москаленко Виталия Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Болгария", - говорится в документе.
Отметим, что Москаленко в 1994-1998 годах работал в посольстве Украины в Болгарии в должности первого секретаря.
Он также руководил дипломатической миссией Украины в Боснии и Герцеговине (2004-2005 годы), а с 2005 по 2009 год был послом Украины в Македонии. С 2011 года работал генконсулом Украины в Ростове-на-Дону.
Напомним, 26 июня Порошенко назначил Артема Рыбченко послом Украины в Швейцарии.