Порошенко назначил посла в Болгарии

Москаленко назначен послом в Болгарии

Президент Украины Петр Порошенко 13 июля назначил Виталия Москаленко послом в Болгарии. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.

"Назначить Москаленко Виталия Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Болгария", - говорится в документе.

Отметим, что Москаленко в 1994-1998 годах работал в посольстве Украины в Болгарии в должности первого секретаря.

Он также руководил дипломатической миссией Украины в Боснии и Герцеговине (2004-2005 годы), а с 2005 по 2009 год был послом Украины в Македонии. С 2011 года работал генконсулом Украины в Ростове-на-Дону.

Напомним, 26 июня Порошенко назначил Артема Рыбченко послом Украины в Швейцарии.