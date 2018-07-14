Порошенко призначив посла в Болгарії

Москаленко призначений послом в Болгарії

Президент України Петро Порошенко 13 липня призначив Віталія Москаленка послом в Болгарії. Про це йдеться у відповідному указі, опублікованому на сайті президента.

"Призначити Москаленка Віталія Анатолійовича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Болгарія", - йдеться в документі.

Зазначимо, що Москаленко в 1994-1998 роках працював у посольстві України в Болгарії на посаді першого секретаря.

Він також керував дипломатичною місією України в Боснії і Герцеговині (2004-2005 роки), а з 2005 по 2009 рік був послом України в Македонії. З 2011 року працював генконсулом України в Ростові-на-Дону.

Нагадаємо, 26 червня Порошенко призначив Артема Рибченко послом України в Швейцарії.