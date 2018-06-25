Порошенко назначил Рыбченко послом Украины в Швейцарии

Ранее Артем Рыбченко был советником посольства Украины в Австрии
Президент Украины Петр Порошенко назначил Артема Рыбченко послом Украины в Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
"Назначить Рибченко Артема Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарской Конфедерации", - говорится в указе.
Как отмечается, ранее Артем Рыбченко был советником посольства Украины в Австрии.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Трегубенко заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.