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Порошенко назначил Рыбченко послом Украины в Швейцарии

НовостиОбщество    25.06.2018 - 13:19
Фото: флаг Швейцарии (pixabay.com)
Фото: флаг Швейцарии (pixabay.com)

Ранее Артем Рыбченко был советником посольства Украины в Австрии

Президент Украины Петр Порошенко назначил Артема Рыбченко послом Украины в Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Назначить Рибченко Артема Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарской Конфедерации", - говорится в указе.

Как отмечается, ранее Артем Рыбченко был советником посольства Украины в Австрии.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Трегубенко заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.

 

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Теги публикации: Порошенко Петр, назначение, Швейцария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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