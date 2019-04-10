Порошенко назначил нового замглавы Госпогранслужбы

Президент Украины Петр Порошенко назначил Юрия Гресько первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Администрации президента.

Как отмечено в соответствующем указе президента Украины №115/2019 от 10 апреля 2019 года, назначить Юрия Гресько первым заместителем главы Госпогранслужбы.

"Назначить Гресько Юрия Петровича первым заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Петр Порошенко 4 апреля подписал указ об увольнении Василия Серватюка с должности первого заместителя главы Государственной пограничной службы Украины.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко назначил полковника Сергея Кривоноса председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. До этого данную должность занимал Олег Гладковский.

Ранее президент Петр Порошенко уволил заместителя председателя Службы безопасности Украины Сергея Базюка и назначил на эту должность Владислава Косинского.