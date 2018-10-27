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Порошенко назначил нового руководителя СБУ в Донецкой и Луганской обл.

Новости » Политика    27.10.2018 - 15:15
Иллюстративное фото (oda.zt.gov.ua)
Иллюстративное фото (oda.zt.gov.ua)

Главой СБУ в Донецкой и Луганской областях стал Александр Карпенко

Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Карпенко новым руководителем Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента №347/2018.

Соответствующий документ был подписан президентом в пятницу, 26 октября.

"Назначить Карпенко Александра Ивановича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в указе.

Напомним, что вчера президент назначил нового руководителя СБУ в Винницкой области - Олега Зозулю.

Кроме того, вчера президент назначил нового руководителя СБУ в Закарпатской области - Владимира Пахнюка. Перед тем Порошенко издал указ - об увольнении Пахнюка с должности главы СБУ в Винницкой области и №343 - об увольнении с должности главы СБУ в Закарпатской области В. Воеводина.

 

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