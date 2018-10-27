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Порошенко призначив нового керівника СБУ у Донецькій та Луганській обл.

Новини » Політика    27.10.2018 - 15:15
Ілюстративне фото (oda.zt.gov.ua)
Ілюстративне фото (oda.zt.gov.ua)

Головою СБУ у Донецькій та Луганській областях став Олександр Карпенко

Президент України Петро Порошенко призначив Олександра Карпенка новим очільником Головного управління Служби безпеки України (СБУ) у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний указ президента №347/2018.

Відповідний документ був підписаний президентом у п'ятницю, 26 жовтня.

"Призначити Карпенка Олександра Івановича начальником Головного управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях", - йдеться в указі.

Нагадаємо, що вчора президент призначив нового керівника СБУ у Вінницькій області - Олега Зозулю.

Крім того, вчора президент призначив нового керівника СБУ у Закарпатській області - Володимира Пахнюка. Перед тим Порошенко видав указ - про звільнення Пахнюка із посади глави СБУ у Вінницькій області, та №343 - про звільнення з посади глави СБУ Закарпатської області О. Воєводіна.

 

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