Порошенко назначил нового главу СБУ на Закарпатье

Фото: Владимир Пахнюк (radrda.gov.ua)

До этого Владимир Пахнюк руководил облуправлением СБУ в Винницкой области

Президент Петр Порошенко назначил нового руководителя Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области - Владимира Пахнюка. об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента №344/2018.

Кроме того, президент подписал в пятницу, 26 октября, еще два документа. В частности, это указ №342 - об увольнении Пахнюка с должности главы СБУ в Винницкой области и №343 - об увольнении с должности главы СБУ в Закарпатской области О. Воеводина.

Отметим, весной 2017 года Пахнюк, согласно указу президента Порошенко, был назначен руководителем СБУ в Винницкой области. До этого Пахнюк также был главой СБУ в Житомирской области в течение трех лет.

Напомним, недавно в программе журналистских расследований "Наші гроші з Денисом Бігусом" была обнародована информация, что прокурор Олег Грицак, который приходится сыном главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку, избежал люстрации за преследование активистов Майдана.

Добавим, в августе сообщалось, что сына Грицака назначили замглавы прокуратуры Полтавской области.