Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Порошенко призначив нового посла України в Данії

НовиниПолітика    25.06.2018 - 13:59
Фото: посольство України в Данії (google.com.ua/maps)
Фото: посольство України в Данії (google.com.ua/maps)

Михайло Видойник став послом України в Данії

Президент України Петро Порошенко призначив Михайла Видойника послом в Данії. Відповідний указ опубліковано на президентському сайті.

"Призначити Видойника Михайла Михайловича надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Данія", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, до цього Михайло Видойник працював в уряді директором Департаменту з питань міжнародного співробітництва. Також раніше обіймав посаду директора Департаменту міжнародного співробітництва та протоколу. Кваліфікацію спеціаліста з міжнародних економічних відносин і перекладача отримав у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новим послом України у Вірменії призначений Петро Литвин.

 

Порошенко привітав Ердогана з переобранням на пост президента Туреччини
Теги публікації: Порошенко Петро, посол, Дания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся