Порошенко призначив нового посла України в Данії

Михайло Видойник став послом України в Данії

Президент України Петро Порошенко призначив Михайла Видойника послом в Данії. Відповідний указ опубліковано на президентському сайті.

"Призначити Видойника Михайла Михайловича надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Данія", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, до цього Михайло Видойник працював в уряді директором Департаменту з питань міжнародного співробітництва. Також раніше обіймав посаду директора Департаменту міжнародного співробітництва та протоколу. Кваліфікацію спеціаліста з міжнародних економічних відносин і перекладача отримав у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новим послом України у Вірменії призначений Петро Литвин.