Порошенко назначил Литвина послом в Армении

Имя Петра Литвина фигурировало в расследовании Иловайской трагедии

Новым послом Украины в Армении назначен Петр Литвин. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.

"Назначить Литвина Петра Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Армения", - говорится в указе.

Отметим, по данным СМИ, речь идет о бывшем украинском военачальнике, генерал-лейтенанте Петре Литвине, который приходится братом нардепу Владимиру Литвину, и в 2014 году занимал должность командующего войсками сектора "Д" в ходе боевых действий на Донбассе. Его имя фигурировало в расследовании Иловайской трагедии.

Напомним, по состоянию на начало года Украина не имела послов в 17 странах мира.