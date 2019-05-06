Порошенко назначил нового командующего ООС

Действующий президент Петр Порошенко назначил нового командующего операцией Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом он сказал в рамках своего визита на Донбасс, сообщает РБК-Украина.

По словам Порошенко, он поддержал соответствующее предложение Министерства обороны.

"Уважаемые дамы и господа, хочу проинформировать вас, что по предложению министра обороны Украины Степана Полторак и начальника Генштаба Виктора Муженко было принято решение о проведении ротации руководства операции Объединенных сил. Поэтому, я принял решение поддержать предложение Министерства обороны и назначить на должность командующего объединенных сил Александра Сырского", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что Сырский успешно прошел все командные должности от командира взвода до заместителя начальника Генштаба (должность, которую он сейчас занимает, - ред.), принимал активное участие в АТО, возглавлял АТО в самые сложные моменты нашей истории.

"Я твердо убежден, что его уровень подготовки позволит успешно выполнить поставленные задачи. Я поздравляю вас с ответственной должностью, приказываю вам умело применить весь ваш опыт во имя украинского народа", - сказал Порошенко обращаясь к Сырскому.

Напомним, Порошенко уволил Сергея Наева с должности командующего операцией Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

Отметим, Наев возглавил операцию Объединенных сил в марте прошлого года после переформатирования антитеррористической операции. Так, переход на новый формат предпринимался с целью реформы управления военной структурой.

Как писало РБК-Украина, президент Петр Порошенко в ходе своего визита на Донбасс сообщил, что с начала агрессии Российской Федерации на Донбассе погибли 2973 военнослужащих со всех силовых ведомств.