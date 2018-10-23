Син Грицака уникнув люстрації за переслідування активістів Майдану, - розслідування

Фото: Олег Грицак (скріншот відео програми "Схеми")

Олег Грицак в 2014 році вимагав заарештувати активістів Майдану

Прокурор Олег Грицак, який доводиться сином главі Служби безпеки України Василю Грицаку, уникнув люстрації за переслідування активістів Майдану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Повідомляється, що Олег Грицак в січні 2014 року просив заарештувати не менше трьох активістів Майдану - Вадима Ковальова, Данила Окулова і Сергія Симонова. Незважаючи на слабкі докази, Грицак підтримував обвинувачення в суді, а, за словами адвоката Ксенії Проконової, у справі Ковальова намагався зайти в кабінет до судді перед засіданням.

Також повідомляється, що в тому ж кримінальному провадженні затримували на той момент 72-річного Миколи Пасічника. У його випадку квітні 2018 року екс-заступнику прокурора Оболонського району Ілоні Клюге оголосили про підозру у перешкоджанні проведенню мітингів і зборів.

У той же час указується, що в трьох випадках Грицаку відмовляли у клопотанні, і активістів відпускали під домашній арешт. Після Майдану він деякий час працював під керівництвом Клюге, яка згодом потрапила під люстрацію. Кар'єра Олега Грицака далі пішла вгору, і його призначили заступником прокурора Полтавської області. На питання журналістів про те, чи вважає він законним переслідування активістів, він відмовився відповідати.

Нагадаємо, в серпні повідомлялося, що сина Грицака призначили заступником глави прокуратури Полтавської області.

В минулому році стало відомо, що родичі Василя Грицака купили 4 квартири після його призначення главою Служби безпеки України.