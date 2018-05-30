Порошенко назначил пять новых членов НКРЭКУ

Порошенко подписал соответствующие указы о назначении пятерых членов НКРЭКУ

Президент Украины Петр Порошенко назначил новых членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Отмечается, что Порошенко подписал соответствующие указы о назначении пятерых членов НКРЭКУ.

"Уверен в том, что комиссия будет работать как по-настоящему независимый регулятор, который сможет обеспечить эффективное функционирование рынка. Я считаю, что конкурсная комиссия отобрала очень достойных кандидатов, которые очень ответственно будут относиться к своим обязанностям", - подчеркнул президент.

Он добавил, что это является очень важным процессом имплементации закона о национального регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг. Порошенко также подчеркнул, что работа НКРЭКУ должна быть прозрачной и понятной для граждан, "заботиться о прозрачноемформировании тарифов".

Фото: заседание по НКРЭКУ (president.gov.ua)

Порошенко напомнил, что для отбора новых членов НКРЭКУ президентом, парламентом и правительством была сформирована комиссия, которая провела 50 кандидатов и отобрала из них за прозрачной системой оценки 10 кандидатов, которые были представлены президенту для назначения.

Напомним, Петр Порошенко недавно уволил Дмитрия Волка с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.