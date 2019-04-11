Порошенко назначил Микитенко послом Украины в Египте

Фото: Евгений Микитенко (Униан)

Так указано в указе президента Украины №121/2019 от 11 апреля 2019 года

Президент Украины Петр Порошенко назначил украинского дипломата Евгения Микитенко послом Украины в Египте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Администрации президента.

Как отмечено в указе президента Украины №121/2019 от 11 апреля 2019 года, Евгений Микитенко назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Арабской Республике Египет.

Отметим, что с 28 декабря 2012 года до 27 февраля этого года Микитенко занимал должность посла Украины в Государстве Катар.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Петр Порошенко назначил бывшего народного депутата, журналиста Андрея Шевченко послом Украины в Канаде.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко назначил полковника Сергея Кривоноса председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. До этого эту должность занимал Олег Гладковский.

Ранее президент Петр Порошенко уволил заместителя председателя Службы безопасности Украины Сергея Базюка и назначил на эту должность Владислава Косинского.