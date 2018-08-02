Порошенко назначил главой киевского управления СБУ бывшего прокурора Валендюка

Олег Валендюк является бывшим прокурором, который избежал люстрации

Президент Украины Петр Порошенко назначил главой киевского управления СБУ бывшего прокурора Олега Валендюка. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Так, президент Украины Петр Порошенко своим указом №223/2018 уволил Сергея Семочку с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Вместо него, согласно распоряжению президента, управление возглавит Олег Валендюк.

Вместе с тем, своим указом он назначил Семочку первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины. Все указы датированы 31 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что Окружной административный суд города Киева освободил от люстрации в. в. прокурора Киева Олега Валендюка.

Согласно документу, Генеральная прокуратура Украины в указанном деле была ответчиком, при этом постановление суда в апелляционном порядке не обжаловалось.