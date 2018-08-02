Порошенко призначив главою київського управління СБУ колишнього прокурора Валендюка

Олег Валендюк є колишнім прокурором, який уникнув люстрації

Президент України Петро Порошенко призначив главою київського управління СБУ колишнього прокурора Олега Валендюка. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Так, президент України Петро Порошенко своїм указом №223/2018 звільнив Сергія Семочка з посади начальника головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області. Замість нього, згідно з розпорядженням президента, управління очолить Олег Валендюк.

Разом з тим, своїм указом він призначив Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України. Усі укази датовані 31 липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Окружний адміністративний суд міста Києва звільнив від люстрації в. о. прокурора Києва Олега Валендюка.

Згідно з документом, Генеральна прокуратура України у зазначеній справі була відповідачем, при цьому постанову суду в апеляційному порядку не оскаржувалося.