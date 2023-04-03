Порошенко: найближчим часом у нас з’являться новітні дрони Autel EVO 4T
Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зустрівся із естонськими виробниками дронів Autel. На зустрічі, зокрема, йшлося про нову модель дронів Autel EVO 4T.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.
"Найближчим часом у нас з’являться нові дрони Autel EVO 4T. Робимо все, щоб одними з перших завезти ці новітні інноваційні розробки в Україну для наших військових. Також з естонськими виробниками спільно готуватимемо операторів для їх обслуговування", - повідомив Порошенко.
Як відомо, у липні 2022 року Фонд Порошенка, компанія Roshen і волонтери купили в Естонії 350 безпілотників Autel для підрозділів ЗСУ - зокрема, 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами і додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+. Вартість партії безпілотників перевищила 700 тисяч євро.
16 серпня 2022 року Порошенко також повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів.
Наразі Фонд Порошенка з волонтерами ГО "Справа громад" реалізують контракт на постачання понад 20 комплексів.
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