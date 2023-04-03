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Порошенко: в ближайшее время у нас появятся новейшие дроны Autel EVO 4T

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Понедельник 03 апреля 2023 14:56
Порошенко: в ближайшее время у нас появятся новейшие дроны Autel EVO 4T Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с эстонскими производителями дронов Autel. На встрече, в частности, речь шла о новой модели дронов Autel EVO 4T.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"В ближайшее время у нас появятся новые дроны Autel EVO 4T. Делаем все, чтобы одними из первых завезти эти новейшие инновационные разработки в Украину для наших военных. Также с эстонскими производителями будем совместно готовить операторов для их обслуживания", - сообщил Порошенко.

Порошенко: в ближайшее время у нас появятся новейшие дроны Autel EVO 4T

Как известно, в июле 2022 года Фонд Порошенко, компания Roshen и волонтеры купили у Эстонии 350 беспилотников Autel для подразделений ВСУ - в частности, 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual с тепловизорами и дополнительными аккумуляторами, а также 300 БПЛА Autel E Livo. Стоимость партии беспилотников превысила 700 тысяч евро.

16 августа 2022 года Порошенко также сообщил о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота - до 4000 метров.

В настоящее время Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" реализуют контракт на поставку более 20 комплексов.

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