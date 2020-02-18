Порошенко: наступление российских войск в районе Золотого - это и есть "мир" Путина

Наступление русских войск в районе Золотого - это и есть тот "мир", который президент Российской Федерации Владимир Путин готов предоставить Украине. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время чествования памяти героев Небесной Сотни во вторник, 18 февраля, передает РБК-Украна.

"Сегодня в 5 утра утро началось с того, что в районе в началось наступление русских войск с использованием крупнокалиберной артиллерии, 120-ти миллиметровых минометов. Есть первые жертвы. Это наверное тот "мир", который увидели, когда заглянули в глаза Путину. Вот такой "мир" Путин готов предоставить Украине", - сказал Порошенко.

В свою очередь, Петр Порошенко призвал власть не верить Путину.

"Мы должны сделать все возможное для того, чтобы защитить Украину, защищать государство, укреплять армию, язык, укреплять нашу церковь, беречь наше движение в Европу", - добавил политик.

Напомним, утром 18 февраля стало известно, что бой на Донбассе, вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный, закончился, в результате погиб один и ранены четверо украинских бойцов.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на бой на Донбассе и заявил, что Совет национальной безопасности и обороны будет принимать решение о дальнейших шагах.