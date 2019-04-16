У Порошенко настаивают на сокращении разрыва с Зеленским

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

У Порошенко заявили, что внутренние исследования показали сокращение разрыва

Исследования команды действующего президента Украины Петра Порошенко говорят о сокращении разрыва в социологии с Владимиром Зеленским перед вторым туром. Об этом в интервью BBC Украина заявил спикер штаба Порошенко Олег Медведев.

По его словам, обнародованная неделю назад социология не вызывает оптимизм в штабе Порошенко.

"Внутренние исследования, которые мы имеем, они говорят о том, что разрыв сокращается, что Зеленский снижается, а мы растем. Но чтобы не расслаблять наших сторонников, должен сказать, что разрыв все еще велик и нужно приложить много усилий, чтобы его преодолеть", - отметил Медведев.

Напомним, согласно свежим данным КМИС, разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился. В частности, за Зеленского планируют проголосовать 48,4% респондентов, в том время как за Порошенко намерены отдать голоса 17,0% опрошенных.

Кроме того, по данным опроса, Зеленский во втором туре получит голоса избирателей лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко и представителя "Оппозиционной платформы - За життя" Юрия Бойко.