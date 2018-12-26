Порошенко наполягає на змінах до Конституції по курсу в ЄС і НАТО у лютому

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами президента, вказані зміни є частиною стратегії з виходу України зі сфери впливу РФ

Президент Петро Порошенко наполягає на ухваленні Верховною радою змін до Конституції України по курсу в Європейський союз і НАТО у лютому 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави держави.

Порошенко підкреслив, що вказані зміни є частиною стратегії з деколонізації та виходу України зі сфери впливу Росії.

Ухвалені кілька тижнів тому поправки до Конституції,які фіксують наш курс на вступ до ЄС і членство в НАТО – є частиною стратегії з деколонізації та виходу нашої держави зі сфери впливу РФ



Наполягатиму,щоб вже в лютому ВР підтримала поправки у другому читанні і вони набули сили pic.twitter.com/kK15jjf33D — Петро Порошенко (@poroshenko) December 26, 2018

"‏Ухвалені кілька тижнів тому поправки до Конституції, які фіксують наш курс на вступ до ЄС і членство в НАТО - є частиною стратегії з деколонізації та виходу нашої держави зі сфери впливу РФ. Наполягатиму, щоб вже в лютому ВР підтримала поправки у другому читанні, і вони набули сили", - заявив глава держави.

Нагадаємо, 22 листопада парламент прийняв за основу в першому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.Так, 311 парламентарів проголосували за прийняття документу.

Як писало РБК-Україна раніше, 20 вересня ВР підтримала направлення у КСУ законопроекту про зміни до Конституції щодо курсу в ЄС і НАТО. За це рішення проголосував 321 парламентар.

Відзначимо також, Конституційний суд України в кінці листопада опублікував рішення про внесення змін до Конституції у частині закріплення курсу України в НАТО і Євросоюз. Такі зміни в КСУ визнали відповідними статтями 157 і 158 Конституції України.