Порошенко: наши воины готовы переходить в контрнаступление, но нужно еще больше оружия
Пятый президент Петр Порошенко заявил, что украинские Вооруженные Силы имеют высокую мотивацию для контрнаступления, и призвал западных партнеров ускорить поставки оружия и усилить санкции против россии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире французского LCI.
"Эта война больше, чем Украина, эта война - против всего Западного мира. Я как раз вернулся из Херсонской области. Сегодня на юге присутствует часть артиллерии, которая поставлена нашими союзниками и партнерами. Мы слышим, что артиллерия наконец начала отвечать. Мы накрыли склады боекомплекта для русской артиллерии, и впервые количество ответов русской артиллерии уменьшилось. Им надо 5-7 дней для того, чтобы наладить новую логистику", - заявил Порошенко.
Помимо поставок оружия, по его словам, мы также очень ждем санкций.
"Санкции должны быть и в энергетической сфере для того, чтобы не допустить через энергетику финансирования захватчика, и санкции в финансовой сфере, и санкции в транспортной сфере для того, чтобы остановить российский экспорт. Потому что только объединением усилий всех мы можем остановить агрессора. И мы здесь очень рассчитываем на Францию. И большое спасибо за поддержку, которую вы оказываете сегодня Украине", - резюмировал Порошенко.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.