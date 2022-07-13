ru ua
Ср, 13 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Порошенко: наши воины готовы переходить в контрнаступление, но нужно еще больше оружия

Новина українською →
Среда 13 июля 2022 19:01
Порошенко: наши воины готовы переходить в контрнаступление, но нужно еще больше оружия Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что украинские Вооруженные Силы имеют высокую мотивацию для контрнаступления, и призвал западных партнеров ускорить поставки оружия и усилить санкции против россии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире французского LCI.

"Эта война больше, чем Украина, эта война - против всего Западного мира. Я как раз вернулся из Херсонской области. Сегодня на юге присутствует часть артиллерии, которая поставлена нашими союзниками и партнерами. Мы слышим, что артиллерия наконец начала отвечать. Мы накрыли склады боекомплекта для русской артиллерии, и впервые количество ответов русской артиллерии уменьшилось. Им надо 5-7 дней для того, чтобы наладить новую логистику", - заявил Порошенко.

Помимо поставок оружия, по его словам, мы также очень ждем санкций.

"Санкции должны быть и в энергетической сфере для того, чтобы не допустить через энергетику финансирования захватчика, и санкции в финансовой сфере, и санкции в транспортной сфере для того, чтобы остановить российский экспорт. Потому что только объединением усилий всех мы можем остановить агрессора. И мы здесь очень рассчитываем на Францию. И большое спасибо за поддержку, которую вы оказываете сегодня Украине", - резюмировал Порошенко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко Вторжение России в Украину
NEWS
Зеленский раскрыл тактику РФ в войне. Так действовали и в Киеве
Зеленский раскрыл тактику РФ в войне. Так действовали и в Киеве
DAILY
Александр Кубраков: О перезагрузке "Большого строительства" во время войны нет и речи
Ростислав Шаправскийглавный редактор Александр Кубраков: О перезагрузке "Большого строительства" во время войны нет и речи