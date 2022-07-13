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Порошенко: наші воїни готові переходити у контрнаступ, але потрібно ще більше зброї

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Середа 13 липня 2022 19:01
Порошенко: наші воїни готові переходити у контрнаступ, але потрібно ще більше зброї Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що українські Збройні Сили мають високу мотивацію для контрнаступу, і закликав західних партнерів прискорити постачання озброєння та посилити санкції проти росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі французького LCI.

"Ця війна більша, ніж Україна, ця війна - проти всього Західного світу. Я якраз повернувся з Херсонської області. Сьогодні на півдні присутня частина артилерії, яка поставлена нашими союзниками і партнерами. Ми чуємо, що артилерія нарешті почала відповідати. Ми накрили склади боєкомплекту для російської артилерії, і вперше кількість відповідей російської артилерії зменшилося. Їм треба 5-7 днів для того, щоб налагодити нову логістику", - заявив Порошенко.

Крім постачання зброї, за його словами, ми також дуже чекаємо санкцій.

"Санкції мають бути і в енергетичній сфері для того, щоб не допустити через енергетику фінансування загарбника, і санкції в фінансовій сфері, і санкції в транспортній сфері для того, щоб зупинити російський експорт. Бо тільки об’єднанням зусиль всіх ми можемо зупинити агресора. І ми тут дуже розраховуємо на Францію. І велике спасибі за підтримку, яку ви надаєте сьогодні Україні", - резюмував Порошенко.

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