Порошенко: наша єдність - найбільша цінність, якій аплодує світ

"Кожен українець втомився від війни, а від втоми - емоції. А їх треба контролювати нам усім, в тому числі і мені. Багато чого іноді хочеться сказати, тим більше, є що. Але у кожного українського політика і державника сьогодні - лише один ворог. Це - Путін і вся його рашистська нечисть. Ворог знає: його єдиний шанс - роз’єднати Україну зсередини і влаштувати тут внутрішню ворожнечу. Не варто піддаватися на такі провокації", - вважає Порошенко.

На його думку, єдність українців, і українських політиків у протистоянні з ворогом - наша величезна цінність. Їй аплодує увесь світ.