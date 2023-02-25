ua ru
Сб, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Порошенко: наше единство - самая большая ценность, которой аплодирует мир

Новина українською →
Суббота 25 февраля 2023 22:43
Порошенко: наше единство - самая большая ценность, которой аплодирует мир Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Внутреннее единство - главный залог нашей победы. Нужно унять эмоции, возникающие из-за накопившейся усталости, а также уважать свободу слова как важную составляющую демократического общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко в Facebook.

"Каждый украинец устал от войны, а от усталости – эмоции. А их надо контролировать нам всем, в том числе и мне. Многое иногда хочется сказать, тем более, есть что. Но у каждого украинского политика и государственника сегодня - только один враг. Это - Путин и вся его рашистская нечисть. Враг знает: его единственный шанс - разъединить Украину изнутри и устроить здесь внутреннюю рознь. Не стоит поддаваться на такие провокации", - считает Порошенко.

По его мнению, единство украинцев и украинских политиков в противостоянии с врагом - наша огромная ценность. Ей аплодирует весь мир.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский организовал пресс-конференцию в день годовщины полномасштабного вторжения россиян.

Более подробно с ключевыми заявлениями главы государства можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко
NEWS
Зеленский назвал количество оккупированных Россией населенных пунктов в Украине
Зеленский назвал количество оккупированных Россией населенных пунктов в Украине
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны