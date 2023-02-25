Порошенко: наше единство - самая большая ценность, которой аплодирует мир

"Каждый украинец устал от войны, а от усталости – эмоции. А их надо контролировать нам всем, в том числе и мне. Многое иногда хочется сказать, тем более, есть что. Но у каждого украинского политика и государственника сегодня - только один враг. Это - Путин и вся его рашистская нечисть. Враг знает: его единственный шанс - разъединить Украину изнутри и устроить здесь внутреннюю рознь. Не стоит поддаваться на такие провокации", - считает Порошенко.

По его мнению, единство украинцев и украинских политиков в противостоянии с врагом - наша огромная ценность. Ей аплодирует весь мир.