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Интервью

НАТО не хочет новой "холодной войны", - Столтенберг

НовостиПолитика    16.03.2018 - 15:03
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Генсек настаивает, что политический диалог должен продолжаться

НАТО не хочет возвращения времен "холодной войны" с Россией, но выражает поддержку позиции Великобритании об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает AFP.

Столтенберг отметил, что отравление экс-разведчика является "примером безрассудного поведения", на что военный альянс реагирует соответственно. Однако отметил, что политический диалог должен продолжаться.

"Мы не хотим новой "холодной войны", мы не хотим новой гонки вооружений, Россия - наш сосед, поэтому мы должны продолжать стремиться к улучшению отношений с Россией", - сказал он в эфире радио BBC.

Столтенберг отметил, что за последнее время против России ввели ряд санкций, но полностью изолировать страну - не выход.

Он добавил: "В какой-то момент Россия поймет, что в ее интересах не противостоять нам, а сотрудничать с нами, и мы готовы это сделать, если они будут соблюдать некоторые основные нормы и правила международного поведения".

Напомним, о том, что НАТО не хочет новой "холодной войны", генсек уже неоднократно заявлял. В частности, в октябре 2014 года, в июне и октябре 2016.

6 марта 2018 года подобное заявление Столтенберг сделал после заявления президента России Владимира Путина о новом ядерном вооружении. Генсек заявил, что надеется избежать гонки вооружений и в очередной раз призвал Россию придерживаться Договора о промежуточном ядерном вооружении.

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Теги: НАТО, Российская Федерация, разведка, отравление
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