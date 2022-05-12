Порошенко: нам нужен еще британский и европейский ленд-лиз

Пятый президент Петр Порошенко призвал Британию и Евросоюз принять решение о ленд-лизе для Украины вроде американского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире BBC.

"Я очень благодарен за решение Конгресса США, и мы рассчитываем также от британского парламента на подобное решение", - заявил Порошенко.

Не менее важным, по его мнению, является "План Маршалла" и наступательное оружие.

"Это то, что может изменить правила в этой войне. Можете себе представить, что будущее мира зависит сегодня от 1000 бронемашин, от 500 танков, 400 истребителей и 300 систем противовоздушной обороны", - добавил Порошенко.

Важным также остаются санкции и эмбарго.

"Нам нужен шестой пакет санкций, который должен быть введен Европейским Союзом. Отдельные европейские страны демонстрируют нежелание к этому шагу, это является символом и свидетельством политической коррупции Путина. Единство должно быть сохранено", - убежден политик.

Порошенко также призывает предоставить Украине План действий относительно членства в НАТО и статус официального кандидата на членство в Европейском Союзе.