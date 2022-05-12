Порошенко: нам потрібен ще британський та європейський ленд-ліз

П'ятий президент Петро Порошенко закликав Британію та Євросоюз ухвалити рішення про ленд-ліз для України на зразок американського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі BBC.

"Я дуже вдячний за рішення Конгресу США, і ми розраховуємо також від британського парламенту на подібне рішення", - заявив Порошенко.

Не менш важливим, на його думку, є "План Маршалла" й наступальна зброя.

"Це те, що може змінити правила у цій війні. Можете собі уявити, що майбутнє світу залежить сьогодні від 1000 бронемашин, від 500 танків, від 400 винищувачів та 300 систем протиповітряної оборони", - додає Порошенко.

Важливим також залишаються санкції та ембарго.

"Нам потрібен шостий пакет санкцій, який має бути запроваджений Європейським Союзом. Окремі європейські країни демонструють небажання до цього кроку, це є символом і свідченням політичної корупції Путіна. Єдність має бути збережена", - переконаний політик.

Порошенко також закликає надати Україні План дій щодо членства в НАТО та статус офіційного кандидата на членство в Європейському Союзі.