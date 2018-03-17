Порошенко наградил 12 военнослужащих ВСУ

Президент Петр Порошенко наградил 12 украинских воинов, которые сдерживают российскую агрессию на востоке Украины. Об этом в субботу, 17 марта 2018 года, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечено, что президент вручил награды воинам в ходе поездки в Донецкую и Луганскую области, где он, в частности, посетил передовые позиции Вооруженных Сил Украины и пообщался с военнослужащими.

"За личное мужество и высокий профессионализм, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины были награждены двенадцать военнослужащих ВСУ. Среди них семеро награждены орденом Богдана Хмельницкого и пятеро медалью "За военную службу Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко посетил освобожденные Катериновку и Золотое (Луганская область).