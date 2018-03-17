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Порошенко нагородив 12 військовослужбовців ЗСУ

НовиниПолітика    17.03.2018 - 20:38
Фото: Петро Порошенко нагороджує бійців ЗСУ (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко нагороджує бійців ЗСУ (president.gov.ua)

Із них 7 нагороджено орденом Б. Хмельницького та 5 медаллю "За військову службу Україні"

Президент Петро Порошенко нагородив 12 українських воїнів, які стримують російську агресію на сході України. Про це в суботу, 17 березня 2018 року, повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначено, що президент вручив нагороди воїнам під час поїздки до Донецької та Луганської областей, де він, зокрема, відвідав передові позиції Збройних Сил України та поспілкувався з військовослужбовцями.

"За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України було нагороджено дванадцять військовослужбовців ЗСУ. Серед них семеро нагороджено орденом Богдана Хмельницького та п’ятеро медаллю "За військову службу Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко відвідав визволені Катеринівку і Золоте (Луганська область).

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Теги: Порошенко Петро, награда, наказ
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