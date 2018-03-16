Порошенко відвідав звільнені від бойовиків Катеринівку і Золоте

Президент України Петро Порошенко відвідав визволені Катеринівку і Золоте (Луганська область). Про це у Facebook повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"Президент відвідав визволену Катеринівку і Золоте на Луганщині, де збудовано контрольно пропускний пункт через лінію зіткнення, але його роботу заблокували російські окупанти", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в листопаді 2016 року президент України Петро Порошенко затвердив створення військово-цивільних адміністрацій (ВГА) в Зайцевому, Золотому і Катеринівці.

Зазначимо, Катеринівка з лютого 2018 року знаходиться повністю під контролем Збройних сил України. У жовтні 2014 року село було обстріляне бойовиками. У квітня 2015 року Катеринівка була приєднана до контрольованої Україною частини Луганської області, фактично воно знаходилося в "сірій" зоні. У вересні 2016 року село приєднане до Золотівської міської ради.

Золоте - місто в Попаснянському районі Луганської області, до жовтня 2014 року входило до складу Первомайська. Більша частина міста (за винятком селища Мар'ївка) перебуває під контролем ЗСУ. У Золотому знаходиться КПВВ, який на даний момент не працює через обстріли.