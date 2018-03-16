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Порошенко відвідав звільнені від бойовиків Катеринівку і Золоте

НовиниПолітика    16.03.2018 - 15:35
Фото: Петро Порошенко відвідав Донбас (facebook.com/svyatoslav.tsegolko)
Фото: Петро Порошенко відвідав Донбас (facebook.com/svyatoslav.tsegolko)

Петро Порошенко сьогодні відвідав Донбас

Президент України Петро Порошенко відвідав визволені Катеринівку і Золоте (Луганська область). Про це у Facebook повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"Президент відвідав визволену Катеринівку і Золоте на Луганщині, де збудовано контрольно пропускний пункт через лінію зіткнення, але його роботу заблокували російські окупанти", - йдеться у повідомленні.

 
 

Нагадаємо, в листопаді 2016 року президент України Петро Порошенко затвердив створення військово-цивільних адміністрацій (ВГА) в Зайцевому, Золотому і Катеринівці.

Зазначимо, Катеринівка з лютого 2018 року знаходиться повністю під контролем Збройних сил України. У жовтні 2014 року село було обстріляне бойовиками. У квітня 2015 року Катеринівка була приєднана до контрольованої Україною частини Луганської області, фактично воно знаходилося в "сірій" зоні. У вересні 2016 року село приєднане до Золотівської міської ради.

Золоте - місто в Попаснянському районі Луганської області, до жовтня 2014 року входило до складу Первомайська. Більша частина міста (за винятком селища Мар'ївка) перебуває під контролем ЗСУ. У Золотому знаходиться КПВВ, який на даний момент не працює через обстріли.

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Теги: Порошенко Петро, Донбас, Золотое
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