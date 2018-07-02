S&P повысило рейтинг Украины по национальной шкале

Рейтинг повышен в связи с пересмотром критериев оценки

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные рейтинги Украины по национальной шкале с "uaBBB-" до "uaBBB" в связи с пересмотром критериев оценки. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

"Наши рейтинги Украины по международной шкале, а также рейтинги выпусков долговых обязательств этой страны по международной шкале не затронуты данным рейтинговым действием", - отмечается в S&P.

Эксперты напомнили, что их ранжирование кредитного рейтинга по национальной шкале - это мнение агентства о кредитоспособности эмитента или долгового инструмента относительно других эмитентов и обязательств данной страны. Целью является обеспечение большего ранжирования кредитного риска внутри страны.

Напомним, ранее S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B", прогноз - "стабильный".