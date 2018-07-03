Порошенко розпочав офіційний візит до Сербії

Порошенко візьме участь у відкритті українсько-сербського бізнес-форуму

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 3 липня 2018 року, розпочав офіційний візит до Сербії. Про це глава держави повідомив у Twitter.

"Розпочав офіційний візит до Республіки Сербія", - повідомив він.

Розпочав офіційний візит до Республіки Сербія pic.twitter.com/8VvPY5hLLy — Петро Порошенко (@poroshenko) July 3, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко відвідає Сербію на запрошення президента Сербії Олександра Вучича.

Відповідно до програми візиту, Порошенко проведе низку зустрічей із керівниками країни. Зокрема, передбачені зустрічі з Вучичем, прем'єр-міністром Анною Брнабіч, головою Народної Скупщини Майєю Гойковіч.

Також Порошенко та Вучич відкриють українсько-сербський бізнес-форум.

Відзначимо, Порошенко і Вучич раніше зустрічалися в Туреччині - 12 червня поточного року. Тоді глави держав (України та Сербії) обговорювали питання двостороннього співробітництва, а також лібералізацію візового режиму між країнами.

Відзначимо, Сербія вже до 2025 року може стати членом Євросоюзу.