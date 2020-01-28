Порошенко: мы не можем допустить "детоксикации" Путина

Украина должна обеспечить сохранение евроинтеграционного вектора развития, и не допустить, чтобы за разговорами о евроинтеграции саботировался процесс этих реформ. Об этом в Брюсселе во время встречи с представителями Европарламента заявил пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Мы будем бороться за то, чтобы европейский, евроинтеграционный, евроатлантический трек был сохранен. Потому что иногда, к сожалению, во время разговоров, что все якобы поддерживают европейскую интеграцию, ничего в этом направлении не делается", - отметил Порошенко.

По его словам, в связи с поражением Украины в ПАСЕ состоялось фактически возвращение России.

"И на сегодняшний день нам приходится воевать за то, чтобы не признать мандат России. Для того, чтобы она несла ответственность. Ибо не может быть так, когда Россия является страной агрессором – и Совет Европы делает шаги, будто ничего не случилось", – отметил Порошенко.

Политик призвал не допустить "детоксикации" Путина - когда Путин будет возвращаться в нормальную жизнь, станет "рукопотискаємим".

"Мы точно будем делать все для того, чтобы мотивировать Путина прекратить агрессию против нашего государства, чтобы мотивировать Путину восстановить суверенитет и понести соответствующую ответственность за эту агрессию", - подчеркнул Порошенко.