Порошенко: ми не можемо допустити "детоксикації" Путіна

Україна має забезпечити збереження євроінтеграційного вектору розвитку, і не допустити, щоб за розмовами про євроінтеграцію саботувався процес цих реформ. Про це у Брюсселі під час зустрічі з представниками Європарламенту заявив п’ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Ми будемо боротися за те, щоб європейський, євроінтеграційний, євроатлантичний трек був збережений. Бо інколи, на жаль, під час розмов, що всі нібито підтримують європейську інтеграцію, нічого в цьому напрямку не робиться", - сказав Порошенко.

За його словами, у зв'язку з поразкою України в ПАРЄ відбулося фактично повернення Росії.

"І на сьогоднішній день нам доводиться воювати за те, щоб не визнати мандат Росії. Для того, щоб вона несла відповідальність. Бо не може бути так, коли Росія є країною агресором – і Рада Європи робить кроки, нібито нічого не трапилось", – зазначив Порошенко.

Політик закликав не допустити "детоксикації" Путіна - коли Путін буде повертатися в нормальне життя, стане "рукопотискаємим".

"Ми точно будемо робити все для того, щоб мотивувати Путіна припинити агресію проти нашої держави, щоб мотивувати Путіна відновити суверенітет і понести відповідну відповідальність за цю агресію", - наголосив Порошенко.