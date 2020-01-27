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Порошенко предложил Европарламенту принять резолюцию в поддержку Украины

Новости » Политика     27.01.2020 - 20:37
Порошенко предложил Европарламенту принять резолюцию в поддержку Украины
Фото: Петр Порошенко в Европарламенте (пресс-служба)

Одобрение соответствующей резолюции может произойти накануне пятой годовщины Минских договоренностей

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отметил важность сохранения среди приоритетов Европейского парламента и Европейского союза вопросов поддержки борьбы Украины за восстановление территориальной целостности, и предложил накануне пятой годовщины Минских договоренностей инициировать принятие соответствующей резолюции ЕП в поддержку Украины. Об этом Порошенко сказал во время встречи с депутатским активом группы дружбы Украины в Европейском парламенте в Брюсселе, передает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу партии.

"Накануне пятой годовщины Минских договоренностей пятый президент предложил инициировать принятие соответствующей резолюции Европарламента в поддержку Украины. Петр Порошенко также призвал к сохранению мирового единства и солидарности с Украиной", - сообщается на сайте "Европейской солидарности".

Порошенко предложил Европарламенту принять резолюцию в поддержку Украины
Во время встречи было выражено беспокойство в связи с попытками международной реабилитации президента РФ без выполнения Москвой ее обязательств в рамках Минского процесса, деоккупации Донбасса, возвращения Крыма Украине и восстановления уважения к международному праву. Отмечена была и необходимость продолжения и усиления санкций против Москвы как инструмента принуждения к миру.

В свою очередь депутаты Европарламента отметили свою твердую поддержку Украине и в деле укрепления устойчивости государства и в противодействии продолжающейся российской агрессии, и на пути реформ и европейской интеграции, говорится в сообщении.

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