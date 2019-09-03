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Порошенка не можуть примусово доставити на допит, - Труба

Новини » Політика    03.09.2019 - 15:28
Порошенка не можуть примусово доставити на допит, - Труба
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Порошенку повторно направлять повістку на допит

П'ятого президента України Петра Порошенка не можуть примусово доставити на допит через депутатський імунітет. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Державного бюро розслідувань Роман Труба.

За словами Труби, Порошенко не прийшов на допит з тієї причини, що став нардепом і працює у сесійному залі.

"Не виключаю, що така аргументація буде використовуватись тепер як кліше при наступних неявках на слідчі дії до ДБР. Нагадаю, що депутатський імунітет поки не дозволяє застосувати до нього норму КПК про примусовий привід", - додав він.

Він також підкреслив, що Порошенку повторно направлять повістку на допит.

Зазначимо, допит Порошенка був призначений на 14:00, проте адвокат екс-президента заявив, що він не буде брати участь у сьогоднішніх слідчих діях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стосовно Порошенка розслідують можливі факти організації незаконного переправлення через кордон, продаж "Кузні на Рибальському" і ще близько десятка справ, де він проходить свідком.

Сьогодні Верховна рада України прийняла закон, що передбачає зняття недоторканності з народних депутатів з 1 січня 2020 року.

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