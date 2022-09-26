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Порошенко про мобілізацію в Росії: призведе до краху путінського режиму

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Мобілізація в Росії врешті-решт призведе до краху путінського режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на п'ятого президента Петра Порошенка під час робочого візиту до Харківської області.

"Сьогодні дуже складні часи. Бо фейкові процеси, які вони називають "референдумами", лише загострюють ситуацію з агресією, додатково розв’язують агресору руки", – сказав Порошенко.

На його думку, мобілізація, яку оголосили, це не просто ознака краху першого етапу агресії - для того, щоб не дати тим російським контрактникам, в яких спливає термін, втікати з фронту.

"Ця мобілізація має відношення не до військової справи, а до сільського господарства. Мобілізація - це така "м’ясна кампанія" по збільшенню кількості "м’яса", яке має надійти з Росії", - додає політик.

Він також переконаний, що з оголошення мобілізації війна прийшла й в Росію.

"Раніше вони сиділи на диванах і давали доручення, яким чином вбивати українців, демонструючи диванно-телевізійний патріотизм. Сьогодні вони точно відчули, що таке війна, що таке сльози, що таке втрата рідних, батьків, синів. Вони сьогодні вже не можуть не виходити на протести. Це початок кінця рашистського режиму", - констатував Порошенко.

Нагадаємо, у середу, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін заявив про початок "часткової мобілізації" у його країні. Після цього глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що закликати заплановано до 300 тисяч росіян.

За даними українського Генштабу, новомобілізованих росіян уже розпочали відправляти на фронт без підготовки.

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