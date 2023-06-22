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Порошенко в Лондоні: Україна бореться за вас, за свободу і демократію

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Четвер 22 червня 2023 20:42
Порошенко в Лондоні: Україна бореться за вас, за свободу і демократію Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

П'ятий президент Петро Порошенко у Лондоні показав політикам з усього світу шокуючі кадри зруйнованих міст і сіл України, яку знищують російські варвари. Він закликав підтримувати Україну до перемоги над ворогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час ювілейного саміту Міжнародного демократичного союзу.

"Майк Помпео подарував мені книжку із підписом "Ніколи не здавайся, ні на дюйм". Це - також і послання українського народу, який зі зброєю в руках пішов на захист нашої країни, нашого дому, наших міст. На початку фільму є кадр у церкві, де я був на похороні нашого народного депутата Олега Барни. Він загинув під час штурму у Вугледарі, намагаючись звільнити українську землю. А в кінці фільму - колишній голова Тернопільської ОДА Степан Барна, який тепер солдат, зі зброєю в руках воює під Бахмутом. Це - одна родина, і це дуже символічно. Це історія нашого народу", - сказав Порошенко.

За його словами, українці роблять все можливе, щоб зберегти єдність, щоб забезпечити стійкість.

"Україна бореться за вас. Україна бореться за глобальну демократію, Україна бореться за глобальну свободу, і українці борються за свій власний шлях", - наголосив Порошенко.

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